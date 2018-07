La Granja Slou de Riudarenes promou els ous ecològics

La gran diversitat de camps i boscos que hi ha a La Selva fan d´aquesta comarca un lloc òptim per a l´elaboració de productes ecològics. És el cas de la Granja Slou de Riudarenes especialitzada en la producció i venda d´ous ecològics.

Es tracta d´una petita granja familiar encapçalada per en Jou i la Gemma. La seva recerca per tenir una millor qualitat de vida els va portar fa uns mesos a crear els ous ecològics Slou. Un producte que ells mateixos distribueixen per les botigues de la zona o que els interessats poden comprar a la granja (Mas Bualous, carretera de l´Esparra, km 3). Per la granja Slou ser ecològic no només es basa en alimentar les gallines amb pinso ecològic, sinó també en altres aspectes, com l´envasat i etiquetatge, la distribució, les instal·lacions i en el fer.