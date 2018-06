Lloret de Mar busca finançament privat per poder construir una escola d'hostaleria al municipi

Aquesta tardor Lloret de Mar estrenarà un postgrau en formació turística. Segons l'alcalde, Jaume Dulsat, la creació d'aquest postgrau "hauria de desembocar en una nova escola d'hostaleria" al municipi. De fet, Jaume Dulsat assegura que ja tenen els terrenys reservats però que ara falta trobar un model de finançament que permeti la construcció d'aquesta nova infraestructura. De moment, el Departament d'Ensenyament ha rebutjat fer-se càrrec de la construcció per falta de recursos i l'Ajuntament sol no pot fer front a la despesa que comportaria.

Per això, l'alcalde està treballant en un model de "col·laboració amb privats" per assumir part de la construcció, ja que Ensenyament sí que ha garantit que del "professorat i de les cuines se'n pot fer càrrec" i per això només cal trobar una manera de finançar la construcció de l'edifici. Dulsat assegura que "els alumnes hi són" i poder comptar amb aquesta nova infraestructura permetria donar més qualitat a l'oferta turística de Lloret de Mar i també dels voltants.

L'alcalde ha explicat que aquest nou centre seria complementari a l'escola que ja hi ha a Girona, ja que considera que "són mercats diferents" els estudiants que pot captar l'escola d'Hostaleria de Girona i els estudiants de Tossa de Mar, Lloret o Blanes que podrien anar al nou equipament. Jaume Dulsat ha matisat que és cert que molts dels alumnes de la zona es veuen obligats a anar a Girona actualment i si tinguessin un centre més a prop canviarien, però que en cap cas "mai" es podria parlar de "competència entre les dues escoles.



Bon temps i sensació de seguretat

D'altra banda, l'alcalde de Lloret preveu que aquest sigui "un bon estiu" a nivell d'ocupació turística. De tota manera, el batlle assegura que és difícil mantenir els nivells dels darrers anys, ja que "les expectatives són molt altes i difícils d'acomplir" perquè les últimes temporades han estat molt bones a nivell de visitants. De fet, Jaume Dulsat ha assegurat que "fa dos anys va ser el millor estiu de la costa catalana" i això comporta que sigui difícil igualar el nombre de visitants respecte les temporades anteriors.

De tota manera, per al batlle del municipi hi ha dos factors clau per garantir una bona ocupació aquest estiu: el bon temps i la sensació de seguretat. De fet, segons les previsions meteorològiques i els primers dies d'aquest estiu tot fa pensar que els mesos de juliol i agost seran calorosos i, per tant, garantiran que els hotels s'acabin d'omplir amb les reserves d'última hora, sobretot del mercat nacional.

Sobre el nivell de seguretat, malgrat haver patit la proximitat dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el batlle assegura que hi ha un bon índex de satisfacció. De fet, Dulsat ha explicat que compten amb un software que recull les opinions a diferents xarxes de turistes que han estat a Lloret de Mar i n'elabora un índex de satisfacció. En aquest cas, en matèria de seguretat l'índex global és del 86%, tot i que ha matisat que hi va haver "un repunt negatiu" durant la setmana dels atemptats.

De cara a aquesta temporada confia que el patrullatge dels Mossos d'Esquadra contribuirà a mantenir aquest nivell de satisfacció i ja han coordinat quin tipus d'operatiu de prevenció es portarà a terme al municipi. Per això hi haurà agents dels Mossos amb "arma llarga passejant", més enllà del desplegament que faci el propi cos local. A més, Dulsat també ha confirmat que "tots els establiments" turístics del municipi "estan fent una millora" en aquest àmbit per tal de reforçar la prevenció i mostrar una sensació de seguretat.