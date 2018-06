Els Pescadors de Blanes adverteixen del perill d'abocar plàstics al mar

La Confraria de Pescadors de Blanes va advertir ahir, durant la festivitat de Sant Pere Pescador, del perill que suposa pel món pesquer l'abocament de plàstic al mar mediterrani. El patró major de l'entitat, Eusebi Esgleas, va explicar que, actualment, el principal problema dels pescadors, l'estan causant els centenars de milions de tones de micro-partícules de plàstic que es llencen al mar com a residus. «Si no es posa un aturador, en 50 anys el mar mediterrani acabarà sent un mar d'aigües tèrboles, on la vida serà molt difícil que pugui subsistir», va advertir Esgleas.

En aquest sentit, el patró major va indicar que part del problema prové de les estacions depuradores, les quals «llencen a la mar» residus de cremes solars, antiinflamatoris, antibiòtics i substàncies estupefaents que «estan matant la vida al mar». Per poder-ho aturar, Esgleas va remarcar que cal posar límits, i treballar plegats per aconseguir que el Mediterrani sigui un mar més sostenible. Actualment al port de Blanes hi feinegen 15 embarcacions de pesca d'arrossegament i sis teranyines.

Respecte la jornada festiva, va començar amb una missa celebrada a la Llotja Nova, després de la qual es va entregar als mariners i pescadors jubilats un lot i un donatiu econòmic. Els actes es van tancar amb la cloenda del 66è Homenatge a la Vellesa dels Pescadors.