Un tast dels productes més arrelats al territori

La comarca de la Selva és un territori de grans contrastos gastronòmics gràcies a la seva estratègica ubicació i la seva composició geogràfica, dividida entre el mar i la muntanya. Aquesta particularitat ha dotat la gastronomia selvatana d'un caràcter dual i autèntic, construït sobre un ventall de productes propis i exclusius del territori, que s'expressa a través de la seva cuina.

La gastronomia selvatana és per viure, recordar i emocionar. Basada en la tradició de la cuina catalana, tant la marítima com la de terra endins, la comarca ha sabut preservar les receptes autòctones i els productes tradicionals per impulsar el seu gran valor gastronòmic. Destaca la ratafia, la cervesa artesana, l'avellana de la Selva, la botifarra dolça, les hortalisses, les mongetes, el salsafí, la gamba vermella de Blanes, la poma de Vilobí, la llet i els formatges, els carquinyolis, la mel de Tossa o l'oli de la Vall d'Arbúcies.

Des de fa dos anys, el Consell Comarcal de La Selva s'ha proposat connectar els productes agroalimentaris i el turisme de la comarca. Així va néixer el projecte Localitza ( www.selva.cat/localitza), que té per objectiu millorar la comercialització dels productes agroalimentaris de La Selva a l'àmbit turístic i fomentar, d'aquesta manera, la diferenciació dels establiments.

A través d'aquestes pàgines que configuren la Ruta gastronòmica de La Selva, elaborat pel Diari de Girona, es poden descobrir els productes més arrelats al territori selvatà. A la zona de la plana de la comarca trobem productes com el salsafí que cuinen la vuitantena de dones que formen el col·lectiu La Cuina a Sils. També si poden tastar les diferents propostes dolces que ofereix Galetes Farners, o la ratafia de Santa Coloma de Farners. A la Selva existeix una gran aposta pels productes ecològics, és el cas de la granja Slou i Can Moragues, totes dues situades a Riudarenes. La comarca també es caracteritza per l'alta producció de productes làctics a causa de la gran quantitat de granges que hi ha pel territori, és el cas de la Granja Mas Bes.

Per altra banda, a la zona marítima, es pot tastar la cervesa artesana Popaire o l'àmplia gamma de vins nacionals i internacionals que reuneix el celler El Cep de Blanes.