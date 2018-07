Tradició pels dolços artesans

Un dels productes més singulars de La Selva són els seus dolços. La comarca compta amb un important nombre de pastisseries i forns que elaboren els seus propis dolços. Aquesta tradició és força recent, però tot i això ja són moltes les localitats que compten amb una recepta pròpia, que generalment consta de galetes elaborades amb fruits secs.

L'exemple més clar són les Galetes Farners, unes delícies elaborades de forma artesanal a Santa Coloma. L'empresa porta tota una vida dedicada a la producció de galetes amb un mètode de fabricació propi que combina la tecnologia amb l'artesania, nodrint d'autenticitat el producte.

La galeta de referència i més coneguda entre el públic és l'Ametllat, per la quantitat d'ametlla que porta i per la seva qualitat. També destaquen les neules amb crema de praliné d'ametlla, el bescuit d'ametlla amb aroma d'anís o el boer de diferents sabors (avellana, coco, vainilla i trufa).

Una enriquidora diversitat de galetes que es poden trobar en diferents formats d'assortits. Aquests estan dissenyats per compartir en les ocasions especials i fer gaudir als amants de les galetes artesanals. D'aquest concepte sorgeix el nou eslògan que du la marca actualment: Per tu, per tots.

Galetes Farners va iniciar la seva activitat el 1949 a Santa Coloma de Farners confiant en productors i ingredients de proximitat i màxima qualitat. És una empresa amb més de 65 anys d'experiència en la fabricació de galetes artesanals amb ingredients naturals que garanteixen una gran qualitat.

L'any 2017, l'empresa va decidir fer un canvi d'imatge, més actual i modern, obrint-se al món digital de les xarxes socials. Tot amb l'objectiu d'estar més a prop dels clients i poder interactuar amb ells a través de concursos i publicacions.