Circ, bruixeria i màgia en el desè aniversari de l'Embruix de Sant Hilari

Sant Hilari Sacalm està celebrant aquest cap de setmana el desè aniversari de l'Embruix, el festival de llegendes, bruixeria i màgia de la comarca de la Selva. Impulsat per l'Ajuntament i amb la col·laboració de diverses entitats locals, l'esdeveniment va començar ahir a les deu del matí amb un taller de circ a càrrec de Diverfesta a la plaça Moragues. Una hora més tard, Núria Giol i Anna Agulló van dirigir una activitat sobre preparats amb herbes fetilleres de les Guilleries a la plaça Gravalosa, on l'escriptor David Martí va parlar de bruixes i herbes fetilleres. A la tarda va ser el torn de la màgia amb un espectacle a càrrec de David Guiu.

L'acte més esperat, però, va tenir lloc a la nit: la ruta boscana teatralitzada «Sàbat de bruixes, guilla que fuig», amb bruixes, diables i follets com a protagonistes. Per avui hi ha prevista una xeringada de colors a les dotze del matí a càrrec de Edr festes a la plaça Moragues.

A més, fins al 5 de juliol es pot visitar l'exposició 10è aniversari de l'Embruix a Can Rovira; i fins al 30 de juliol, la mostra de les herbes fetilleres i els ungüents al Museu Guilleries.