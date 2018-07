Lloret ampliarà les casetes dels pescadors i endreçarà la zona de sa Caleta

L'Ajuntament de Lloret de Mar endreçarà i embellirà l'emblemàtic sector de sa Caleta amb diverses actuacions que està previst que comencin la pròxima tardor. Segons explica el regidor de platges, Jordi Orobtig (ERC), el projecte es va aprovar en la junta de govern celebrada el 22 de juny i tindrà un cost de 114.624,17 euros. «Volem endreçar tot aquell espai, perquè hi ha molta estesa de cablejat aeri i perquè és un dels llocs més nostrats de la vila», assenyala Orobitg, que precisa que no serà «una gran obra» però que els veïns de Lloret notaran la transformació.

En el projecte s'especifica que les actuacions que s'hi faran consistiran a ampliar les casetes dels pescadors per incrementar l'espai d'emmagatzematge i reparar-ne les parts danyades; retirar les caixes de serveis buides o amb equips inoperatius; soterrar el cablejat de serveis i construir una reixa interceptora per a la recollida d'aigües pluvials, per minimitzar l'erosió de les sorres. També s'actuarà en la plataforma de suport on antigament s'instal·lava la guingueta de gelats. «Actualment, hi ha una plataforma de formigó amb un banc ancorat i queda molt bast», indica l'edil lloretenc, que concreta que amb la reforma el que es farà serà integrar aquesta plataforma amb el passeig, substituint la barana metàl·lica existent per un muret de pedra natural.

En aquest sentit, Orobitg destaca que tots els treballs seguiran una línia «marítima» i que s'integraran en el paisatge. Una mesura que implicarà retirar els fanals que hi ha ara instal·lats. «Van molt bé però estan al mig del pas i trenquen tota l'estètica de l'espai», indica. Per això, segons l'edil, es retiraran i es col·locaran llums als laterals enfocats cap a baix, de manera que es produirà «menys contaminació lumínica». «No es trencarà l'harmonia de l'espai. Al contrari», assegura el regidor.

A sa Caleta, aquest hivern passat ja es va portar a terme una actuació per tal de regenerar tota la sorra de la platja, ja que durant una època s'hi havia abocat terra i sauló. Els treballs van consistir a retirar totes les terres i abocar-hi la sorra de gra gruixut típica de Lloret de Mar.

A punt per a Setmana Santa

El consistori té previst iniciar les obres cap al mes de novembre, perquè estiguin enllestides per Setmana Santa, quan es dona inici a la temporada turística. «Encara l'hem de licitar, però ja tenim els diners per tirar l'actuació endavant», assegura Orobitg.

L'obra tindrà un cost de 114.624,17 (IVA inclòs) que l'Ajuntament finançarà amb recursos propis i d'altres procedents del pla operatiu de turisme.