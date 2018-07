Blanes posa en marxa la nova circulació d'enllaç amb el Pla Parcial Costa Brava

L´ajuntament de Blanes ha posat en marxa la nova circulació que afecta tres dels barris del municipi, amb motiu de l'obertura de carrers de la primera fase del Pla Parcial Costa Brava. A primera hora del matí s'han modificat definitivament els semàfors en la nova direcció que hi haurà a partir d'ara, després d´haver fet els treballs de senyalització més immediats durant la matinada.

D'altra banda, durant aquests primers dies en què ha entrat en marxa el nou sentit circulatori, la Policia Local de Blanes ha reforçat la seva presència a peu de carrer amb diversos agents i oficials. Estaran situats principalment en les cruïlles on se centralitzen els canvis més destacats, per ajudar als conductors dels vehicles a triar la direcció adequada segons el destí que tenen.

Els barris afectats pels canvis són La Pedrera-Carretera de Lloret, Mas Enlaire i Mont-Ferrant. A partir d'avui els veïns de tres dels barris del municipi s'hauran d'avesar de manera especial a la nova circulació.

La nova circulació afecta principalment quatre vials que donen accés al centre de la vila i als carrers adjacents: les avingudes Jaume I i Joan Carles I, el Carrer Riera Alta i el tram nord de la Rambla Joaquim Ruyra. Tots ells disposen d´enllaços amb els nous vials oberts al Pla Parcial Costa Brava.



Principals modificacions en la circulació i canvis pendents

Des d'avui, els carrers d'entrada a Blanes venint de Lloret de Mar seran per l'Avinguda Joan Carles I i l'Avinguda Jaume I, que passaran a tenir un únic sentit circulatori fins la Plaça Solidaritat. Per això, l'Avinguda Jaume I ha canviat de direcció i ara ha passat a ser un vial d'entrada, recuperant el sentit circulatori que havia tingut fins al 2012.

Per la seva banda, el vial de sortida principal per aquest sector ara és el tram nord de la Rambla Joaquim Ruyra (Mas Enlaire-Riera Alta), amb un únic sentit circulatori de sortida que transcorre pel Pla Parcial Costa Brava. Aquest recorregut enllaça la Plaça Solidaritat fins a la carretera GI-682, passant pel Carrer Mas Palou i l'Avinguda del Parlament.



Modificació recorreguts Línies d'Autobús 1, 5 i 8

Amb la nova circulació, també s'han hagut de modificar els itineraris de tres de les línies d'autobusos de Blanes: 1, 5 i 8. Per això, s'han traslladat algunes de les parades per adaptar-s'hi. Durant els propers dies, coincidint amb els canvis que falta per implementar, també està previst que s'habiliti un carril d'ús exclusiu per a autobusos i taxis per facilitar l'increment de les freqüències de pas.