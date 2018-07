Els dos homes trobats en un garatge van morir per inhalació de gas

Els dos homes que van aparèixer en avançat estat de descomposició en un garatge ocupat de Riells i Viabrea la setmana passada van morir per inhalació de gas. L'autòpsia ha confirmat que els cadàvers no tenien signes de violència i que els fets s'haurien produït per una mala ventilació de l'habitacle, on tenien un generador. Els dos homes tindrien uns 50 anys i haurien mort uns dies abans que els localitzessin. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dimarts passat pels volts de tres quarts d'onze de la nit i quan hi van arribar van descobrir els dos cadàvers. La principal hipòtesi de la investigació era la d'una mort accidental com a conseqüència del mal funcionament del generador que hi havia al garatge on vivien. Els cossos els van traslladar a l'Institut de Medicina Legal on els forenses els van realitzar l'autòpsia.

Els cossos es trobaven a l'interior d'un garatge ocupat a la urbanització Bosc de la Batllòria de Riells i Viabrea. Els agents havien rebut l'avís el dimarts passat a tres quarts d'onze de la nit d'un testimoni de la zona que els havia informat que feia dies que no viea unes persones que vivien en aquest lloc, i que l'habitatge desprenia mala olor. Aleshores, una patrulla de la policia catalana es va dirigir fins a l'immoble de la urbanització –la casa es troba a mig construir– i va constatar la mala olor que sortida del garatge, motiu pel qual van alertar els Bombers de la Generalitat.

En accedir a l'interior del garatge, els agents van descobrir els dos cadàvers en estat avançat de descomposició. Un dels cossos estava sobre un llit, mentre que l'altre va ser trobat al terra. També van trobar en el garatge dos gossos i un gat morts.

Aleshores, ja tot apuntava que es tractava d'una mort accidental com a conseqüència del mal funcionament d'un generador que tenien al garatge on vivien.