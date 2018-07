Blanes adequa la nova circulació d'enllaç amb el Pla Parcial Costa Brava

Blanes va posar ahir en marxa la nova circulació que afecta tres dels barris de Blanes, amb motiu de l'obertura de carrers de la primera fase del Pla Parcial Costa Brava. A primera hora del matí van modificar-se els semàfors en la nova direcció que hi ha a partir d'ara, després que al llarg de tota la nit i matinada s'havien estat realitzant els treballs de senyalització previs. Durant aquests primers dies del nou sentit circulatori, la Policia Local de Blanes reforça la seva presència a peu de carrer amb diversos agents i oficials: estan apostats principalment en les cruïlles on se centralitzen els canvis més destacats, per ajudar els conductors dels vehicles a triar la direcció adequada segons el destí que tenen, va informar ahir l'Ajuntament. Els barris afectats són La Pedrera-Carretera de Lloret, Mas Enlaire i Mont-Ferrant. La nova circulació afecta principalment quatre vials que donen accés al centre de la vila i als carrers adjacents: les avingudes Jaume I i Joan Carles I, el carrer Riera Alta i el tram nord de la rambla Joaquim Ruyra. Tots ells disposen de sengles enllaços amb els nous vials oberts al Pla Parcial Costa Brava. L'actual ordenació comporta canvis de sentits en la circulació i estableix nous itineraris d'entrada i sortida a Blanes.