Blanes estrena un tram "inèdit" del camí de ronda al costat del Jardí Marimurtra

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha obert al públic aquest dijous un nou tram inèdit del camí de Ronda, al costat del Jardí Botànic Marimurtra. L'espai ressegueix l'antic accés al viver de llagostes que hi havia i les obres han comptat amb una inversió de 166.500 euros. El nou vial enllaça amb l'accés a Cala Bona per la part sud i li dona una sortida exterior que fins ara no tenia pel mur perimetral de pedra que voreja tot el jardí. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Pepa Celaya, ha assegurat que "poc a poc anem aconseguint recuperar i realçar diversos elements del nostre municipi perquè els puguin gaudir tant la gent de Blanes com els visitants".

El camí mesura uns 100 metres de llarg i per accedir-hi s'ha construït una rampa paral·lela al carrer amb l'objectiu de salvar el desnivell que hi ha des del carrer Ermita. A l'extrem que dona el mar, s'hi ha fet un mirador obert.

El disseny de l'espai, que ha fet l'arquitecte Xavier Cayuela de K + Q Arquitectura, s'ha realitzat de manera respectuosa amb el medi ambient seguint un traçat "sinuós" amb la idea de reproduir la forma de les ones i simulant les seves pujades i baixades. La tanca que separa el camí del jardí està fet amb pals de fusta d'acàcia amb diferents alçades, també amb el mateix objectiu.

Els acabats de tot el recorregut, a més, han respectat la mateixa fisonomia que presenta el terra de Cala Bona, amb paviment a base de formigó i peces prefabricades de color de sorra.