Jutgen un acusat de dos robatoris amb violència a la Cellera i Anglès

Els jutjats de Girona acolliran demà el judici d'un home acusat de dos robatoris amb violència i intimidació a les localitats de la Cellera de Ter i Anglès. Tal com es relata als escrits del ministeri fiscal, el primer episodi va succeir el desembre del 2017, quan l'home –de nacionalitat marroquina i sense antecedents penals– es va dirigir al descampat que hi ha al costat del Molí d'Anglès. Un cop allà, «plenament conscient del desequilibri de forces que existia entre ell i la víctima» (una dona de 79 anys), li va estirar la bossa i la va empènyer per fer-la caure. Entre les pertinences sostretes hi havia el seu moneder, medicaments, una tarteta de transport, la targeta sanitària, un joc de claus, el telèfon mòbil, el DNI i diverses fotografies. Els objectes, que van ser taxats en més de 100 euros, mai no es van recuperar.

El segon episodi va tenir lloc l'endemà, al voltant de dos quarts de sis de la tarda, quan l'acusat, al carrer Torrent de Sales de la Cellera de Ter, va demanar l'hora a la segona víctima. Aprofitant la seva distracció, li va posar la mà a la cara, la va empènyer i li va arrancar la bossa que portava penjant. En aquest cas els objectes sostrets tenien un valor de 44 euros, a més dels 130 euros en efectiu que portava a sobre.

A causa de les caigudes, les dues víctimes van patir lesions, en el primer dels casos en forma de dolor per tot el cos i, en el segon, localitzat a la zona del coll. L'acusat es troba en presó preventiva per aquests fets des del passat 5 de gener del 2018.



Set anys de presó

El ministeri fiscal demana set anys de presó per dos delictes de robatori amb violència e intimidació i 6 mesos de multa (1.800 euros) per dos delictes lleus de lesions. També demana que s'indemnitzin les dues víctimes, amb 209 i 349 euros, per les lesions. L'acusació particular de la víctima d'Anglès –exercida per l'advocat Albert Requena– demana una pena de 5 anys de presó i una indemnització de 304 euros.