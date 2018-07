El Síndic demana a Interior que s'intensifiquin les inspeccions als castells inflables

El Síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Interior que garanteixi la seguretat de les estructures de joc no permanents desmuntables, els castells inflables, i per això demana que s'assegurin des del Departament o des dels serveis municipals d'inspecció que les instal·lacions complexin els requisits d'autorització municipal i de documentació, emesa per personal tècnic. Un any després de l'accident de Caldes de Malavella i només havent passat dos dies d'un accident similar a Anglaterra, el Síndic ha volgut posar de manifest la perillositat d'aquestes atraccions i per això ha demanat un marc normatiu específic. Per això s'ha adreçat a Empresa i coneixement per a què estableixi una normativa específica.

El Síndic fa un seguit de recomanacions per millorar la seguretat d'aquestes estructures. Considera que l'administració ha de vetllar perquè no es repeteixi un accident com el que va causar la mort d'una nena a Caldes de Malavella fa poc més d'un any mentre jugava en un castell inflable en un restaurant d'aquesta localitat.