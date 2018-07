Pateix un accident anant amb el carnet retirat i acaba ferit

Un veí de Sils va patir un accident de trànsit aquest dimarts a la nit a l'A-2 i els Mossos d'Esquadra el van acabar denunciant per la via penal. I és que l'home, de 26 anys i nacionalitat espanyola, havia conduït sense tenir el permís en vigor.

I per altra banda, quan la policia li ho va requerir es va negar que se li practiqués la prova d'alcoholèmia i el drogotest, tot i que segons els agents presentava símptomes evidents d'anar sota lefecte de begudes alcoholòliques o estupefaents.

L'accident de trànsit va consistir en un sortida de via al'A-2, a l'altura del terme de Caldes de Malavella. L'home va quedar ferit lleu. Els Mossos li han obert diligències penals ja que tenia el carnet sense vigència i per la negativa al test d'alcohol i drogues.

Es dona el cas que el jove és un conegut per la policia per la seva reincidència delinqüencial. Compta amb múltiples antecedents, ja sigui per temes de robatoris, violència masclista, drogues, entre d'altres.