Una de les artèries d'entrada a Blanes passarà a ser de sentit únic a partir de dimarts

El 10 de juliol l'Ajuntament de Blanes posarà en marxa la darrera fase del circulatori, que comportarà que l'avinguda Joan Carles I, una de les artèries d'entrada a la ciutat, passi a ser de sentit únic a partir de dimarts. Fins ara, aquesta via era de doble sentit en el tram comprès entre la plaça de l'Escorxador i el Carrer Treumal a l'altra extrem, en el nexe de comunicació amb la carretera d'accés a la Costa Brava. A partir de dimarts, els vehicles que vinguin de Lloret i vulguin entrar a la ciutat pel sector nord-est, podran fer-ho agafant l'avinguda Joan Carles I. D'aquesta manera, es completarà l'itinerari recomanat d'entrada a Blanes, ja que aquest vial enllaça amb l'Avinguda Jaume I, que el passat 3 de juliol va modificar el seu únic sentit circulatori per passar a ser d'entrada.

L'itinerari recomanat per sortir de Blanes pel sector nord-est és agafar la part nord de la Rambla Joaquim Ruyra, des de la Plaça Solidaritat, i seguir tot el seu traçat. Després de la intersecció amb els carrers Tordera i Mas Enlaire, continua passant pel costat de la Plaça 11 de Setembre, i enllaça amb la riera coberta que va a parar a la nova rotonda d'intersecció amb l'avinguda de la Pau i el Carrer Mas Palou.

Des d'aquesta rotonda,, l'itinerari recomanat per sortir és seguir pel Carrer Mas Palou en sentit nord, travessant l'avinguda del Parlament. Aquí hi ha una nova intersecció amb una rotonda que permet dues opcions. Una és girar a la dreta per sortir a la GI-682 fins a anar a parar a la cruïlla on hi ha la rotonda d'accés a Mas Borinot. L'altra opció és seguir circulant pel Carrer Mas Palou que acaba amb la rotonda d'intersecció amb la GI-682, i que també connecta amb les urbanitzacions Residencial Blanes i Vistamar.



Obertura del carrer Mas Palou i situació d'altres vials



Una altra modificació circulatòria que entrarà en funcionament el dimarts, 10 de juliol, serà l'obertura al trànsit de vehicles d'un tram del carrer Mas Palou que ara està encara tancat al públic i només permet l'accés als veïns. Aquest tram serà de doble sentit circulatori entre la rotonda de la Rambla Joaquim Ruyra i el Carrer Mas Palou amb l'Avinguda Joan Carles I. Per contra, en el tram entre l'Avinguda Joan Carles I i Vila de Lloret continuarà sent en un únic sentit de pujada.



Treballs de senyalització pel darrer tram de modificació circulatòria



Per poder implementar els canvis de la segona fase de la modificació circulatòria, entre dilluns i dimarts caldrà realitzar diversos treballs de senyalització, tant vertical com horitzontal. Per aquest motiu, a partir de dilluns estarà prohibit l'estacionament de vehicles al llarg de tota l'Avinguda Joan Carles I, al costat dels números parells, així com en tots aquells llocs on s'hi hagin col·locat senyals de prohibit estacionar amb caràcter circumstancial.