L'Ajuntament d'Arbúcies es vol fer càrrec dels menjadors escolars

L'Ajuntament d'Arbúcies treballa des de fa uns mesos per definir un nou model de menjadors escolars d'àmbit local que modifiqui substancialment el model actual, la gestió del qual passarà a mans municipals. A hores d'ara, els menjadors escolars arbuciencs estan gestionats per l'empresa Eurest per mitjà d'una concessió administrativa adjudicada pel Consell Comarcal.

L'Ajuntament d'Arbúcies ha informat que, amb l'objectiu de construir aquest nou model de menjador escolar, el passat mes de gener es va constituir la Comissió municipal de menjadors, la qual està formada pel equips directius de la llar d'infants municipal i de les dues escoles de primària del municipi. També en formen part representants de les AMPA de l'escola Vedruna i de l'escola Dr. Carulla i la regidoria i els tècnics d'Educació. Aquest model ha de superar errors i mancances detectats en el servei vigent, apunta la corporació.

Fonts de l'Ajuntament han informat que el passat mes de març un informe jurídic elaborat per la secretària-interventora municipal va avalar la gestió de menjadors escolars com una competència municipal. L'article 85 de la Llei de Bases de Règim local i el Decret 160/1996, del 14 de maig, permet que els ajuntaments gestionin aquests serveis previ conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, afirma la corporació.

Amb el nou model, la gestió dels menjadors quedarà en mans de la competència municipal i es cogestionarà amb empreses del tercer sector o de l'economia social i cooperativa. L'exigència inicial del nou projecte és treballar amb productes de proximitat i de temporada. Progressivament, s'aniran introduint productes ecològics fins a un mínim d'un 15 per cent en els menús, han manifestat les fonts municipals. Es preveu una diferenciació en els menús entre la línia de 0 a 3 anys i la resta de centres. Pel que fa al personal, s'agafa el compromís d'oferir als treballadors actuals la possibilitat d'incorporar-se a la nova empresa.



Estalvi d'entre un 3 i un 5%

Paral·lelament, l'Ajuntament afirma que s'incrementarà la qualitat en el servei, sobretot en la revisió de les ràtios de monitoratge, i els productes alimentaris. I han afegit les fonts municipals que els preus baixaran significativament entre un 3 i un 5% en funció dels casos i del centre. En una primer fase, El Jardinet i l'Escola Vedruna ja s'estructuraran amb el nou model el curs 2018-2019. El curs següent serà el torn de l'escola Dr.Carulla. L'Ajuntament està iniciant els tràmits amb el Consell Comarcal i el Departament per fer el nou conveni.