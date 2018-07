Obren a Santa Coloma de Farners un servei prelaboral per a persones amb malaltia mental

La Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció de persones amb malaltia mental, ha posat en marxa un servei prelaboral per millorar les competències d'aquest col·lectiu a través de tallers i ajudar-los a trobar feina. El programa té el suport de la Generalitat i compta amb 15 places. Es dirigeix sobretot a joves de més de 16 anys que han deixat els estudis arran de la malaltia i que volen reincorporar-se al món laboral. "Hem vist que hi ha una necessitat amb aquest grup d'edat però no exclourem persones més cronificades", ha explicat la gerent de l'entitat, Núria Martínez. Inclou tres àmbits com és aprenentatge i entrenament amb tallers de capacitació d'àmbits com la restauració o tasques d'oficina; formació sobre competències bàsiques en àmbits com la informàtica i orientació sociolaboral. La mitjana d'aquesta formació és d'uns set mesos, segons l'experiència d'aquest servei a Girona obert des del 2003. Aquest és el tercer que s'obre a la demarcació i el primer a la Selva. L'any 2017, el centre de salut mental d'adults de la Selva Interior va atendre 1.205 persones, el 30% de les quals van rebre un diagnòstic de Trastorn Mental Greu (TMG).