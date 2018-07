Es constitueix Lloret en Comú, que es presentarà a les eleccions municipals

El grup municipal d'ICV-EUiA, liderat per Javier Rodríguez Pacios, passarà a formar part de la formació Lloret En Comú, que integraran també membres de Podem i de formacions independents. Segons va informar ahir ICV-EUiA, la decisió es va prendre per unanimitat en una assemblea local celebrada el passat 25 de juny.

Prèviament, el 21 de maig, l'assemblea local va consensuar la formació del Grup Motor de Lloret En Comú i el repartiment de responsabilitats entre els seus membres i va rebre el vistiplau de Catalunya En Comú. «Encara no sabem si ens presentarem a les eleccions municipals amb aquest nom o un de diferent», va explicar ahir Rodríguez Pacios, qui va detallar també, que el cap de llista es decidirà cap «al mes de gener o de febrer».

Lloret En Comú està format per: Gabriela Attene i Xavier R.Pacios, com a coordinadors; Isabel Canto, com a organització i finances; Frederic Guich, de comunicació i transparència; Anna Soliguer; de participació ciutadana; Eladio Alguacil i Luis Fuertes, de desenvolupament sostenible; i Marta Balaguer; de feminisme.