Desallotgen 19 persones per un incendi en un pis a Sant Hilari

Un incendi en un habitatge de Sant Hilari Sacalm va obligar, diumenge al vespre, a desallotjar dinou persones: nou adults i deu menors. Segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat, el foc es va declarar pels volts de les vuit del vespre en un dels pisos de protecció oficial de l'edifici número 23 del carrer Sant Benet.

L'incendi es va iniciar, per causes que encara es desconeixen, en el matalàs d'una de les habitacions d'un pis de la primera planta. En el moment dels fets, no hi havia ningú dins de l'habitatge. Per prevenció, la policia va desallotjar l'edifici, on s'eshi trobaven nou adults i deu menors, i es va tallar l'aigua, la llum i el gas per seguretat.

Fins al lloc s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que cap a dos quarts de nou del vespre ja havien aconseguit controlar l'incendi. Cap persona va resultar ferida per les flames i no es va haver d'atendre ningú per inhalació de fum.

Al pis afectat pel foc hi viuen una dona amb els seus tres fills: dos bessons de dos anys i una criatura de cinc anys. En el moment dels fets no es trobaven a l'habitatge, que va quedar molt afectat per les flames, motiu pel qual no hi van poder tornar. Per això, la nit de diumenge, l'Ajuntament els va allotjar en un hotel del municipi. «A Sant Hilari, de moment, no disposem de cap pis d'emergència. Per aquest motiu, el que farem és llogar-los un habitatge mentre durin les tasques de reparació», va explicar ahir l'alcalde, Joan Ramon Veciana (PIG) qui va afegir que prioritzaran que l'habitatge de lloguer estigui ubicat a la mateixa localitat.

En aquest sentit, el batlle hilarienc va recordar que el pis afectat és de protecció oficial i que per tant, és propietat i responsabilitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la qual s'haurà de fer càrrec de l'avaluació i reparació dels danys causats per les flames.