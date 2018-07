Lloret de Mar va obrir 134 expedients sancionadors per prostitució el 2017

L'Ajuntament de Lloret de Mar va obrir, l'any passat, 134 expedients sancionadors per oferir o contractar serveis sexuals a la via pública. Així ho va avançar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat, durant la presentació de la campanya de civisme i seguretat d'enguany, enfocada precisament, a combatre la prostitució a la via pública i els sorolls.

Amb aquest objectiu, i per primera vegada, la policia local compta amb el suport de quatre agents cívics uniformats que des del 22 de juny realitzen tasques de vigilància nocturna. «El que fan és persuadir i evitar activitats il·lícites al carrer i vetllar pel compliment de les ordenances», va explicar el batlle, qui va precisar que costen 35.000 euros que paga, íntegrament, el sector privat. La seva vigilància se centra, sobretot, a l'avinguda Just Marlés i, en el cas de la prostitució, fan una tasca «dissuasiva». «Informen la persona que ofereix el servei i la que el vol contractar que les sancions poden anar dels 100 als 3.000 euros», va relatar l'alcalde.

En relació a altres problemàtiques, Dulsat va especificar que el consum d'alcohol al carrer «està molt controlat» i que, a diferència d'altres poblacions costaneres, a Lloret el top manta «no existeix» per l'esforç i la pressió policial feta en els darrers anys.

En relació als sorolls, la campanya s'ha orientat a la zona d'oci nocturn i enfocat sobretot al turisme jove i inclou cartells, avisos per les habitacions dels hotels i sotagots en els quals es demana respecte amb missatges com « Enjoy the silence» o « Love your ears». En aquest sentit, Dulsat va dir que aquesta és la part «amable» de la campanya amb la qual es vol «garantir la bona convivència», però que en cas d'incompliment, la policia també aplica les sancions oportunes, «que no són poques».

Respecte a la franja diürna, també s'han contractat quatre informadors cívics a través del Departament de Treball de la Generalitat que s'encarreguen de vigilar el compliment de les normes de civisme en espais públics com les platges, entre altres.



Novetats de la temporada

Aquestes accions estan incloses en el pla de reconversió turística del municipi que el consistori va engegar el 2015 per tal de desestacionalitzar els productes, millorar la satisfacció dels visitants i atraure un turisme més familiar i esportiu. Anualment, Lloret rep uns 1,1 milions de visitants que generen uns 5,3 milions de pernoctacions. «Són un 5% dels turistes que venen a Catalunya», va destacar Dulsat. Com a novetats d'enguany, el batlle va ressaltar que s'ha implantat un programa d'intel·ligència turística (Mabrian) que permet al consistori analitzar el comportament i satisfacció del turista. «Analitza totes les dades de les xarxes socials i això ens permet conèixer quins idiomes parlen els nostres visitants, d'on venen o que pensen de Lloret», va puntualitzar Dulsat, qui va afegir que també els permet analitzar «com els hi va» a tres competidors directes com són Salou, Calvià i Benidorm.

L'alcalde també va destacar que el municipi treballa amb la Fundació Alicia per a l'adhesió d'establiments a la Cuina de la Salut amb el segell AMED de dieta mediterrània i que l'objectiu fixat és que el 50% dels establiments ja disposin d'aquest segell de qualitat el 2019.

Respecte a les platges, el regidor Jordi Orobitg va recordar que enguany s'han creat espais sense fum a les cinc platges del municipi –la de sa Boadella inclou tota la platja–, que totes tenen bandera blava i que a la platja de Fenals s'han creat set nous punts d'accés wifi gratuït que se sumen als 11 ja disponibles des de l'any passat.



Placa per als pisos turístics

En relació als pisos turístics, l'Ajuntament va remarcar que actualment n'hi ha 2.900 donats d'alta –Lloret compta amb 30.000 habitatges en total– i que la nova ordenança els obliga a col·locar una placa on s'informi del número de llicència, de l'aforament permès i un telèfon per poder informar en cas de molèsties. A més, va recordar que també existeix un cos d'inspectors que s'encarrega de fer-ne el seguiment.