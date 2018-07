El TSJC ordena adjudicar per sorteig una finca de Tossa que es disputaven dues hereves

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat adjudicar per sorteig una finca de Tossa de Mar que es disputaven dues germanes hereves, en aplicació del Codi Civil català, que a diferència de l'espanyol evita resoldre aquests litigis mitjançant subhasta pública.

En la seva sentència, la sala civil i penal del TSJC confirma una sentència de l'Audiència Provincial de Girona que acordava l'adjudicació per sorteig de la finca en disputa, tenint en compte que "l'interès legítim" de les dues propietàries a apoderar-se'n és el mateix.

El TSJC aplica en aquesta sentència el Codi Civil de Catalunya, que a diferència de l'espanyol estableix que la dissolució d'una comunitat ordinària indivisa entre dues persones propietàries, quan és indivisible, no sempre es duu a terme mitjançant pública subhasta.

La sentència de l'alt tribunal català recorda que el propòsit del Codi Civil català és que sigui un dels dos propietaris el que es quedi amb la finca: si només la vol un, se li adjudica a aquest, que haurà de pagar a l'altre el valor de taxació del bé que li correspongui per la seva participació. Si són diversos propietaris els interessats, el Codi Civil català estableix que es quedarà la finca el que tingui una participació major i, en el cas que tots vulguin endur-se el bé, cal resoldre per sorteig.

Quan cap dels propietaris tingui interès a quedar-se amb la finca, el Codi Civil obliga a vendre l'immoble per repartir-se els beneficis, de manera que no sempre calgui la subhasta pública per resoldre el litigi.

D'aquesta manera, sosté la sentència "la regulació catalana modernitza la forma de materialitzar la divisió en els supòsits més freqüents d'indivisibilitat dels béns, afavorint que el cessament de la indivisió no alteri el seu valor econòmic ni d'ús".