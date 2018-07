Els blocs de formigó tornen a Lloret

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha reforçat la seguretat a l'avinguda Just Marlés amb la instal·lació de sis blocs de formigó. Segons va avançar ahir Nova Ràdio Lloret, aquests blocs ja es van col·locar l'estiu passat i funcionen com a mesura antiterrorista per impedir el pas de vehicles a les zones de vianants. En aquesta avinguda s'hi concentren els principals establiments relacionats amb l'oci nocturn, sobretot als mesos d'estiu, quan es produeix més concentració de turistes. En aquest sentit, el cap de la policia local, Joaquim Martín, va assenyalar que Lloret, per l'elevada quantitat de turistes que rep cada any, té un nivell antiterrorista de 4 sobre 5.

Acompanyat de l'alcalde Jaume Dulsat i altres autoritats, Martín va fer aquesta explicació durant una visita feta pel municipi per explicar les mesures de seguretat i de civisme establertes aquest estiu. El cap de la policia va ressaltar que aquestes mesures se sumen a d'altres ja existents, com els blocs de formigó que hi ha al passeig Verdaguer i en altres punts situats a primera línia o al centre urbà. A més, en el cas dels sis blocs ubicats a la riera, també serveixen de suport per als cartells de la nova campanya de civisme destinada enguany a combatre el soroll i la prostitució al carrer. Orientada a la zona d'oci nocturn i enfocada sobretot al turisme jove, inclou cartells, avisos per les habitacions dels hotels i sotagots en els quals es demana respecte amb missatges com « Enjoy the silence» o « Love your ears».