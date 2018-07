Detenen una vuitena persona arran de l'operatiu contra els narcopisos a Lloret de Mar

Imatge de l´interior d´un dels narcopisos on es venia droga a Lloret de Mar

Imatge de l´interior d´un dels narcopisos on es venia droga a Lloret de Mar MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra han fet aquest divendres un vuitè detingut arran de l'operatiu que va permetre desmantellar tres narcopisos a Lloret de Mar (Selva). Es tracta d'un home de 41 anys i procedència marroquina, a qui la policia atribueix un delicte contra la salut pública i que està pendent de passar a disposició judicial. Aquest arrestat s'afegeix als set que els Mossos d'Esquadra van fer el passat 9 de juliol, durant les entrades i escorcolls simultanis als tres habitatges. Al seu interior, els agents hi van trobar petites quantitats d'speed, haixix, marihuana, cocaïna i èxtasi, així com també bosses de plàstic i bàscules de precisió per preparar les dosis de droga. L'operatiu va culminar una investigació engegada a finals de maig, quan la Policia Local de Lloret de Mar va rebre un avís que els alertava de l'existència dels narcopisos. Tots els detinguts són homes veïns de Lloret, tenen entre 18 i 56 anys, i de nacionalitats marroquina i algeriana.

A finals de mes de maig la Policia Local de Lloret de Mar van rebre un avís que els alertava que en un pis de la població s'hi podrien estar realitzant actes de compravenda de substàncies estupefaents. Aquest fet afectava greument la convivència del barri, ja que el freqüentaven moltes persones que anaven a comprar-hi droga han informat els Mossos d'Esquadra. Per aquest motiu, es van iniciar les gestions pertinents per comprovar els fets.

La investigació va evolucionar durant el mes de juny fins que van constatar que a part del primer domicili investigat, possiblement hi havia dos pisos més on també s'estava venent tot tipus de substància estupefaent. Els agents van poder relacionar els tres pisos com a punts de distribució i venta de droga.

Èxtasi, speed, haixix i marihuana

El dia 9 de juliol, els mossos van fer tres entrades, de forma simultània, als domicilis investigats on van trobar-hi petites quantitats de speed, d'haixix, de marihuana, de cocaïna, d'èxtasi, 1.197 euros, bossetes de plàstic i bàscules de precisió.

Els agents de la policia local també van col·laborar en les perquisicions als immobles per realitzar-ne la inspecció administrativa.

Els agents van detenir, al lloc dels fets, quatre homes com a presumptes autors d'un delicte conta la salut pública i, unes hores més tard, en van detenir tres més com a responsables dels mateixos fets.

Els detinguts van passar el dia 12 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual en va decretar l'ingrés a presó per a quatre d'ells.