Desmantellen tres pisos on es venia droga a Lloret de Mar i detenen vuit persones

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Lloret de Mar, van detenir dilluns a vuit homes d'entre 18 i 56 anys per un delicte contra la salut pública. Durant l'operació també es van desmantellar tres pisos on es venia droga. A finals de maig la Policia Local va rebre un avís que alertava d'un possible pis on es venien substàncies estupefaents i que estava afectant la convivència del barri per la freqüentació de persones que hi anaven a comprar drogues. Per aquest motiu, es va obrir una investigació i es va constatar que, a banda d'aquest pis, n'hi podien haver dos més amb aquest mateix ús. Finalment, la policia va relacionar els tres pisos com a punts de distribució i venda de droga.

El 9 de juliol, els mossos van fer tres entrades simultànies als domicilis investigats on es van trobar petites quantitats de haixix, speed, marihuana, cocaïna i èxtasi, així com bosses de plàstic i bàscules de precisió. A més, també hi van trobar 1.197 euros en metàl·lic. Durant les inspeccions als habitatges també es va comptar amb la col·laboració d'agents de la Policia Local de Lloret de Mar per fer la inspecció administrativa. Aquell dilluns, 9 de juliol, els agents policials van detenir quatre homes en els habitatges com a presumptes autors d'un delicte conta la salut pública i, unes hores més tard, en van detenir tres més com a responsables dels mateixos delictes.

Un vuitè home va ser arrestat ahir. Els detinguts són vuit homes d'edats compreses entre 18 i 56 anys, de nacionalitats marroquina i algeriana i tots veïns d'aquest municipi selvatà. Quatre d'ells tenen antecedents.

Els arrestats van passar dijous, 12 de juliol, a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. El jutge va ordenar l'ingrés a presó per a quatre dels detinguts.