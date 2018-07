Una conductora queda ferida menys greu en bolcar amb el seu cotxe a Espinelves

Una conductora ha quedat ferida menys greu aquesta tarda en bolcar amb el seu cotxe a la C-25 (Eix Transversal) al seu pas per Espinelves.

Els fets s'han produït quan el cotxe, que circulava en direcció Girona i per causes que es desconeixen, s'ha sortit de la via i, a causa del xoc, ha bolcat i s'ha incendiat.

Els cossos d'emergència han rebut l'avís a les 14.50 hores i, en arribar al llloc dels fets, s'han trobat un vehicle bolcat i una dona al seu exterior amb ferides al cap. La ferida ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital General de Vic.

La C-25 ha estat tallada en els dos sentits de circulació durant aproximadament 45 minuts i, posteriorment, s'ha tallat un carril en direcció Girona durant unes dues hores

En l'actuació hi han participat una ambulància del SEM, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues dels Mossos d'Esquadra