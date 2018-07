La policia de Tordera redueix un fugitiu amb una pistola Taser a Riudarenes

La policia local de Tordera va detenir, dimecres a la nit a Riudarenes, un fugitiu al qual van haver de reduir amb una pistola elèctrica, anomenades popularment com a Taser. Segons va informar el cos policial a través de les xarxes socials, els fets van tenir lloc dimecres a la nit quan van identificar un home que es trobava en «cerca i captura». L'individu tenia 41 antecedents penals i conduïa un turisme sense carnet, assegurança ni ITV en vigor. Quan la policia el va voler aturar al carrer Puigvert de Tordera (Maresme), l'home s'hi va negar i va fugir del lloc conduint de manera temerària. Els agents el van perseguir i finalment va ser interceptat a la urbanització de can Fornaca de Riudarenes, on va intentar escapar a peu. En intentar detenir-lo, l'individu es va mostrar agressiu amb els agents i els va amenaçar amb una xeringa que havia recollit al carrer. Per aquest motiu, els policies el van reduir amb una pistola elèctrica, l'única que té aquest cos policial. Més tard, van arribar els Mossos d'Esquadra que es van emportar el detingut a les seves dependències de Santa Coloma de Farners. L'home va passar a disposició judicial dijous al migdia, investigat pels delictes de conducció temerària, resistència, desobediència i amenaces.

Finalment, el jutge va decidir deixar-lo en llibertat.