Cs demana abaratir l'IBI a les famílies amb pocs recursos de Lloret de Mar

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret vol que les famílies amb menys recursos puguin tenir una ajuda de fins a 200 euros pel pagament de l'IBI. Per això, ha presentat diverses al·legacions a l'aprovació de les bases reguladores de la subvenció de l'IBI. «Des de fa dos anys, l'Ajuntament destina una partida de 45.000 euros anuals per a subvencionar el 50% del rebut però amb un màxim de 50 euros per contribuent», va explicar l'edil Jordi Hernández en un comunicat. «Això és absurd perquè a Lloret la mitjana de l'IBI se situa en 400 euros», va indicar el portaveu de la formació.

Per a Hernández resulta «raonable» modificar aquesta subvenció «per tal que arribi a ser el 50% real del rebut de l'IBI». En les al·legacions presentades, el grup municipal desglossa les persones que podrien sol·licitar aquesta subvenció i ho fa atenent «a criteris proporcionals en funció del nombre de membres de la família i dels ingressos».