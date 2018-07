Lloret estrena un sistema que permet el bany autònom a les persones cegues

Que les persones amb discapacitat visual puguin banyar-se a mar obert sense dependre de ningú. Això és el que ha fet possible, aquest estiu, l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la instal·lació d'un sistema d'assistència pioner a Catalunya. De moment, es pot trobar, exclusivament, a la zona de bany adaptada de la platja de Fenals. Per poder utilitzar-lo, els usuaris han de recórrer als aparells que tenen per activar els semàfors adaptats en els passos de vianants. «Hi ha un tòtem al passeig que auditivament, els explica en què consisteix aquest servei i com el poden utilitzar», explica el regidor de platges, Jordi Orobitg. Des d'allà, l'àudio els dirigeix fins a la zona de bany adaptada i fins a l'aigua on unes boies els van indicant la distància que recorren. «Hi ha distàncies de 20, 40 i 60 metres que marquen les boies emetent uns missatges acústics que escolta tothom», detalla Orobitg. A més, l'edil lloretenc ressalta que el dispositiu compta amb dos botons: un per saber cap a quina direcció es dirigeixen i l'altre, per avisar els socorristes en cas d'emergència. «Això permet a les persones cegues un bany controlat en una zona acotada i sense necessitat d'anar acompanyat», valora Orobitg.

La instal·lació d'aquest sistema ha tingut un cost d'uns 18.000 euros, que el consistori ha finançat amb la subvenció de 400.000 euros que la Generalitat va concedir a Lloret l'any 2016 per millorar l'accesibilitat a les platges del municipi, entre altres accions. «Molta gent s'ha apropat a la zona de bany adaptada a preguntar per aquest sistema i l'ONCE de Blanes també ens ha demanat informació», ressalta Orobitg, que va subratllar que el primer pas era activar el servei i després, donar-lo a conèixer. A la zona de bany adaptada també hi ha una cadira amfíbia perquè les persones amb mobilitat reduïda es puguin banyar. Aquesta, però, no és l'única novetat relacionada amb l'accessibilitat. A la platja de Lloret, s'hi ha instal·lat una nova rampa per facilitar l'accés a la platja als cotxets dels nadons i a les cadires de rodes. La passera s'ha ubicat a la zona on s'hi agrupen el Miniclub, l'espai nadó i la biblioplatja. Aquesta actuació de millora va ser cofinançada per l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya per mediació del fons de foment territorial del turisme.



Espais sense fum

D'altra banda, aquest estiu també s'han posat en marxa espais sense fum a les cinc platges lloretenques: Lloret, Fenals, Santa Cristina, Canyelles i Sa Boadella. En aquesta última, està prohibit fumar en la integritat de la platja. Aquesta mesura va ser aprovada pel ple municipal a partir d'una moció presentada pel grup d'ICV-EUiA. Aquests espais sense fum estan indicats i delimitats amb tòtems informatius i banderoles.

A més, durant la franja diürna, quatre agents cívics informen als usuaris de les platges d'aquesta normativa i reparteixen cendrers en les zones on sí que està permès fumar. «No els podem multar, però, si algú fuma on no es pot, se l'informa. La gent ho entén i ho respecta», indica Orobitg que recorda que cal recollir les burilles de la cigarreta i no llençar-les a la sorra.