Santa Coloma de Farners beca 90 places a les activitats d'estiu

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners destina aquest any un total de 14.455 euros -3.550 dels quals provenen d'una subvenció de l'Obra Social La Caixa destinada a aquesta finalitat-, a finançar 90 places a les activitats d'estiu municipals. Aquest estiu l'Ajuntament ha incrementat considerablement la partida destinada als ajuts per a aquest tipus d'activitats, de manera que s'ha pogut ampliar l'oferta d'activitats per tal que més infants i joves hi puguin participar.

S'han organitzat un casal per a infants i un per a joves, l'activitat "Deures d'Estiu" i estades esportives. L'àrea de Serveis Socials, responsable de la gestió del pressupost per a aquestes activitats, treballa conjuntament amb els centres escolars i els clubs esportius a l'hora d'establir els criteris de distribució d'aquests ajuts entre els destinataris.

Casals

Per primer cop a Santa Coloma les AMPA dels centres escolars, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han organitzat un casal per a joves des de primer fins a quart d'ESO durant el mes de juliol. D'altra banda, l'Escola Sant Salvador d'Horta, amb el suport de les escoles Castell de Farners i La Salle i també amb la col·laboració de l'Ajuntament, acull aquest estiu el casal municipal "Revolució a la Biblioteca" per a infants des dels 18 mesos fins als 12 anys. Al casal infantil hi assisteixen 43 infants, mentre que al casal juvenil hi ha un total de 54 inscrits .

Deures d'estiu

Per cinquè any consecutiu, aquesta activitat s'adreça a alumnes que han cursat sisè de primària i que no han superat les competències bàsiques. Durant els matins de juliol a l'Escola d'Adults, els joves tenen la possibilitat de fer exercicis de repàs que han estat preparats pels caps d'estudi, amb l'acompanyament d'una professora i un membre de la Brigada Jove, i al setembre els presentaran a l'institut o a La Salle per tal que els els avaluïn. Aquesta activitat és totalment subvencionada per l'Ajuntament.

Estades esportives



La Piscina La Selva, el CE Farners, el CB Farners i el Club Rítmica Farners acullen aquest estiu les estades esportives en diferents disciplines. En futbol hi ha 11 places becades, en bàsquet 8, en rítmica 10 i a la piscina 18.

Beques per al curs 2018/19



D'altra banda, un cop finalitzat el període de sol·licitud de beques per a llibres i material escolar per al curs 2018/19, en total 205 famílies (423 alumnes) colomenques l'han sol·licitat. L'Ajuntament destina 25.000 euros del pressupost a aquests ajuts, que gestionen les AMPA dels centres escolars per ajudar les famílies a finançar una part dels llibres i material. Els ajuts són de 50 euros en el cas dels alumes d'infantil, 75 euros per als de primària, i 100 per als de secundària.