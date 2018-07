250 efectius controlaran la seguretat durant el concurs de focs de Blanes

Entre 250 i 300 efectius de diferents cossos de seguretat integraran el dispositiu organitzat durant el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, que arrenca aquest dissabte al municipi de Blanes (la Selva). En total hi col·laboren patrulles de la Policia Local, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. També hi haurà catorze ambulàncies durant els espectacles. D'altra banda, el dispositiu preveu repetir el desplegament de Mossos d'Esquadra que ja hi havia perquè el nivell d'alerta per atemptat terrorista es manté igual que altres anys. A més, el cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra a Blanes, David Castro, ha assegurat que no hi ha "cap amenaça concreta" per a un nou atemptat i per això, consideren que el desplegament policial ja "era potent" i no han hagut de modificar-lo després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.