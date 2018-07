Detecten el bacteri de legionel·losi en un control rutinari al pavelló d'Anglès

Dipsalut va detectar, la setmana passada i durant un control rutinari, el bacteri de la legionel·losi en una de les dutxes del pavelló municipal d'Anglès. Segons el regidor d'esports, Jordi Pibernat, feia més de tres setmanes que aquesta instal·lació no s'utilitzava i que per tant, no es feia corre l'aigua. Pibernat va relatar que de seguida que es va conèixer l'analític positiu, Dipsalut va procedir a fer la desinfecció pertinent. «L'endemà al matí ja estava tot desinfectat», va explicar l'edil.

Al llarg del 2016, Dipsalut va ajudar a controlar 275 equipaments municipals considerats d'alt risc de transmissió de legionel·losi de 103 localitats gironines i 503, de baix risc, de 135 municipis. D'aquests, es va detectar legionel·la en 26 instal·lacions d'alt risc i en 10 de baix risc. El bacteri legionel·la viu en ambients aquàtics naturals i pot colonitzar diverses instal·lacions on hi ha aigua.