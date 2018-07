Reclamen que s'aixequi la moratòria dels pisos turístics de Lloret per «ineficient»

Una vintena d'agències que gestionen habitatges d'ús turístic (HUT) a Lloret de Mar han decidit unir-se en una plataforma. Reclamen a l'Ajuntament que aixequi la moratòria que el consistori va aprovar a finals del 2016 que impedeix obrir nous HUT perquè consideren que «no ha reduït l'intrusisme i ha fet proliferar les pràctiques il·legals»; s'ofereixen per col·laborar amb el consistori en aquesta lluita i demanen que «deixi de castigar» als professionals que fan les coses ben fetes.

La plataforma compta amb el suport de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA). La plataforma manté que les eines de què disposa l'Ajuntament per combatre els habitatges d'ús turístic (HUT) il·legals «no són efectives» i es mostra «molt sorpresa» perquè no han comptat amb ells per perseguir aquestes pràctiques. Considera que s'hauria de demanar la col·laboració del sector per acabar amb aquest important problema que «crea molt mala imatge i perjudica molt al sector». «Nosaltres sabem on són els il·legals; en un municipi petit com Lloret de Mar la policia ho tindria fàcil per precintar un habitatge turístic il·legal. Només han d'anar on els diem nosaltres i comprovar-ho, però no ho fan», afirmen en un comunicat. Per altra banda, afirmen que les multes que s'estan posant actualment són «irrisòries» i que «al propietari li surt més a compte pagar-la que cessar l'activitat il·legal».

A més, la plataforma denuncia que l'ordenança d'HUT's de Lloret «l'únic que fa és perseguir , castigar i criminalitzar als professionals que fan les coses ben fetes». També denuncien que estableix unes limitacions als HUT que ni la pròpia Generalitat exigeix. Precisament fa uns mesos l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona ( ATA) i el Gremi d'Hostaleria de Lloret van presentar un recurs contenciós administratiu contra aquesta normativa al TSJC en considerar que «sobrepassava les competències municipals». Fa unes setmanes l'alt tribunal ho ha admès a tràmit.

Entre els aspectes que més critiquen de la normativa hi ha per exemple l'obligatorietat de tenir una placa a la façana amb el número de llicència, el número de capacitat màxima de l'habitatge i un telèfon de contacte del gestor així com l'obligació de contestar a la policia en un temps màxim de 30 minuts. Un altre aspecte de la normativa que denuncien és que l'Ajuntament pot treure la llicència si no es demostra que l'habitatge es lloga a turistes durant 15 mesos seguits.