Condemnen a 14 anys de presó l'acusat d'agredir sexualment la neta a Riells i Viabrea

L'Audiència de Girona ha condemnat a 14 anys, 3 mesos i 1 dia de presó l'acusat d'agredir sexualment i de forma continuada la neta de 9 anys durant els mesos de juliol i agost del 2006 a Riells i Viabrea. La sentència recull que aquell estiu el processat anava a casa del seu fill a treballar perquè tenia instal·lat un taller de fusteria als baixos de la casa. Això, li permetia «deambular» i tenir accés a tot l'habitatge «en qualsevol moment del dia». Segons conclou el tribunal, l'acusat entrava a l'habitació on la neta solia jugar aprofitant que estava sola per convèncer-la per «jugar a un joc que li agradaria molt» i agredir-la sexualment.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona recull diferents episodis durant els quals l'acusat va agredir sexualment la seva neta. Segons exposa el tribunal, l'home solia aprofitar quan la petita jugava sola en una habitació després de dinar. «Dient-li paraules com que jugarien a un joc que li agradaria molt, li feia tocaments als pits i a la zona genital», descriu la sentència. Per evitar que la víctima ho expliqués als seus pares, l'amenaçava dient-li que si ho feia, provocaria que se separessin.

Segons la sentència, a partir d'aquest primer episodi, les agressions sexuals es van anar repetint «en un nombre indeterminat d'ocasions però, en tot cas, almenys cinc cops». La forma d'actuar del processat sempre era la mateixa, havent dinat pujava a l'habitació de la segona planta per abusar d'ella. Primer, els tocaments van ser per sobre de la roba però, després, «ho va fer sempre per sota i, almenys un cop, li va introduir els dits a la vagina».

La sentència també considera provat que una vegada el processat es va abaixar els pantalons i li va dir a la seva neta «ara em toca a mi que em facis alguna cosa». Aleshores, la va subjectar amb força pel cap per intentar forçar-la a fer-li una fel·lació. «S'hi va negar però, finalment, el processat va fregar el seu penis contra la cara de la víctima», conclou el tribunal.

L'Audiència de Girona descriu les amenaces que el processat proferia per evitar que el descobrissin o que la nena el denunciés. «Li deia de forma imperativa que no cridés quan li feia mal, que callés mentre li tapava la boca, quan la nena plorava o quan volia marxar la subjectava del canell perquè no pogués».

A més, sempre acabava les agressions dient que era un «secret» que no podia explicar a ningú o que els seus pares no la creurien i la portarien a un reformatori. «Les paraules van tenir efecte tenint en compte l'ascendència que tenia sobre la nena i el temor que li provocava», descriu la sentència que afegeix que això va provocar que la menor no denunciés els fets als Mossos d'Esquadra fins l'any 2013.

El tribunal exposa que quan els pares de la víctima es van separar, el seu pare va anar a viure amb l'avi i la menor es va decidir a denunciar quan, en compliment al règim de visites, havia d'anar a casa de l'ara condemnat. Com a conseqüència de les agressions sexuals i del procés de divorci, la víctima va patir un quadre d'estrès generalitzat amb simptomatologia ansiosa depressiva. Al judici l'acusat va negar els fets i va atribuir la denúncia a un intent de perjudicar el seu fill arran de les desavinences del divorci. La sentència descarta que hi hagi qualsevol «mòbil de ressentiment o venjança» i atorga plena credibilitat a la víctima. «El seu testimoni ha estat clar, lògic, coherent, persistent i lineal al llarg de tot el procediment», resol.

Per això, l'Audiència de Girona condemna el processat com a autor d'un delicte continuat d'agressió sexual i li imposa una pena de 14 anys, 3 mesos i 1 dia de presó. A més, li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb la neta durant 10 anys, a comptar a partir del compliment de la condemna. En matèria de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la víctima amb 15.000 euros pels danys morals causats.