Desarticulat un grup criminal d'estafes per internet amb integrants a Lloret de Mar

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal organitzat d'estafes per internet amb la venda fictícia de mòbils. Operaven des de tres punts del país: Mediona (Barcelona), Vinarós (Castelló) i Lloret de Mar. El grup estava constituït per 22 persones de nacionalitat espanyola i un cap de nacionalitat romanesa.

La banda hauria obtingut un benefici econòmic que s'estima al voltant dels 50.000 euros.

S'han detingut sis persones en aquestes poblacions que haurien comès almenys 69 estafes que se'ls imputen. També se'ls acusa de 25 fets delictius d'usurpació d'identitat i 35 delictes de falsificació de document mercantil i de pertànyer a un grup criminal.

Una de les principals dificultats de l'operatiu va ser localitzar les residències habituals dels integrants del grup. Es tractava de grups de persones que vivien ocupant vivendes, no s'empadronaven a cap localitat concreta i anaven canviant d'habitatge.

L'estafa consistia en insertar anuncis totalment ficticis de venda de terminals de telefonia mòbil d'alta gamma (telèfons intel·ligents) a uns preus inferiors als del mercat. Els anuncis s'introduïen en pàgines web de compravenda.

Les persones que estaven interessades a comprar els dispositius es posaven en contacte amb els responsables que apareixien als anuncis. S'acordava una quantitat i se'ls facilitava un compte bancari on efectuar l'ingrés. Els pagaments es feien a través de transferències i l'inrés en caixers.

Els números de compte s'havien obtingut prèviament pels membres del grup d'altres terceres persones que actuaven com a "mules".

El comprador feia el pagament però el mòbil no li arribava mai.



Denúncies a tot el país

Van començar a presentar les primeres denúncies el març d'aquest any a les dependències de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Segons han informat, les víctimes eren de tot Espanya.

Davant el volum de denúncies rebudes es va constituir un equip conjunt entre les dues policies per a una millor gestió de les informacions que anaven obtenint arribant a la conclusió que es tractava d'un grup organitzat integrat per 22 persones, totes de nacionalitat espanyola, excepte el cap de la banda que era de nacionalitat romanesa.

La banda utilitzava filiacions d'alguns dels integrants de l'organització criminal o altres identitats reals de terceres persones, usurpant d'aquesta manera la seva identitat.



Usurpaven identitats

També utilitzaven el nom de diversos establiments comercials reals, enviant factures falses d'aquests establiments, per així guanyar-se la confiança dels compradors i futures víctimes i actuar amb total impunitat.

La manera d'actuar també tenia com a objectiu dificultar les investigacions policials en la identificació dels veritables autors dels fets.

El cap de l'organització havia establert una xarxa de persones que actuant com a subordinats realitzaven contactes amb víctimes, captaven membres per a l'organització o bé obrien comptes per a la recepció de les transferències efectuades pels compradors.

Una vegada les "mules" feien entrega dels diners que depenia de la quantitat obtinguda.

L'operació s'ha desenvolupat conjuntament pel Grup 2n (Fraus per Internet) de la Secció de Delictes Tecnològics de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona, en col·laboració amb el Grup de UDEV de la Comissaria Provincial de Castelló, per part de Policia Nacional i del Grup de Delinqüència Organitzada Comú, EDOC2, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona per part de la Guàrdia Civil.