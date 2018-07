Una dona de Blanes, atesa a l'hospital per beure aigua d'una de les marques amb garrafes retirades

Una dona de Blanes, atesa a l'hospital per beure aigua d'una de les marques amb garrafes retirades

Una veïna de Blanes ha estat atesa en un centre hospitalari en notar coïssor en la tràquea després de beure aigua d'una de les dues marques afectades per la retirada de garrafes i ampolles, originada per la denúncia a Mossos d'Esquadra d'un primer afectat aquest dilluns. Aquest episodi afecta un lot d'aigües envasades en una planta d'Espinelves per a les marques blanques d'Eroski i Condis.

En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Blanes ha explicat que aquest dimarts, una dona de mitjana edat va requerir a una patrulla que estava operant en el centre del municipi, i els va explicar que tenia aquests símptomes.

No es tractava d'una afecció greu, i en el centre sanitari que la va atendre se li va receptar un protector estomacal, a més d'informar-la que la ingestió d'aigua no ha tingut cap repercussió greu per a la seva salut.

La Policia Local de Blanes ha informat d'aquest cas a la Conselleria de Salut de la Generalitat i a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (Omic), a més de procedir a inspeccionar en els establiments comercials afectats per l'alerta, comprovant que s'havien retirat tots els envasos afectats.



Més envasos retirats

Fonts de la Conselleria han explicat que no hi ha constància de més afectats per l'aigua de les marques afectades, i han concretat que Eroski ha retirat 8.000 garrafes de 5 litres i 95.000 ampolles d'1,5 de la seva marca.

Els establiments Condis van retirar aquest dimarts 9.000 garrafes de 5 litres d'aigua marca Condis Manantual Aiguaneu, envasada per Aigua del Montseny, i van immobilitzar en el magatzem 5.800 més, després de constatar que podria haver-hi restes de productes químics de neteja de les plantes.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha demanat a les persones que puguin tenir envasos d'aquestes marques que s'abstinguin de consumir-los.