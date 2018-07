El pres que compartia cel·la amb Magentí ratifica que el detingut pels crims de Susqueda va incriminar el fill

El pres que compartia cel·la amb Jordi Magentí ha ratificat davant del jutjat d'instrucció que el detingut pels crims de Susqueda (Selva) va incriminar el seu fill, assegurant que va ser ell qui va matar la parella de joves del Maresme. El reclús ha explicat que, de manera espontània, Magentí li va relatar que els crims van cometre's a la plantació de marihuana que ell i el fill cultivaven al pantà. Que Magentí no els va presenciar, perquè havia marxat a buscar aigua, i que tan sols va ajudar el fill a desfer-se dels cadàvers (tot i que no ha sabut precisar com els van enfonsar al pantà). Segons ha concretat el pres, Magentí va accedir a carregar totes les culpes perquè el fill el pressionava dient-li que li devia (ja que havia mort la seva mare a trets el 1997). D'altra banda, aquest dimecres també han declarat al jutjat tres dels habitants del pantà. Dos d'ells, que viuen al Mas Llomà, han reiterat que el dia 24 d'agost van sentir crits i trets, i que no era habitual escoltar dispars fora de la temporada de cacera.

Nova tanda de declaracions davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que porta el cas del doble crim de Susqueda. Entre els testimonis que hi han passat aquest dimecres, hi havia el pres amb qui Magentí va compartir cel·la al Puig de les Basses el dia 1 de març (poques hores després que el jutjat l'enviés a presó pels dos assassinats).

El reclús ha explicat que, fins aquell dia, no va saber qui era el seu company de cel·la. I que de manera espontània, Jordi Magentí va carregar la mort de la parella damunt del seu fill. Segons ha explicat, el veí d'Anglès (Selva) li va relatar com aquell 24 d'agost va pujar a Susqueda amb el seu fill per regar la plantació de marihuana que tenien a la zona.

Quan van ser allà, Magentí va dir que va marxar a buscar aigua per regar, i que el seu fill va quedar-se sol. Va ser aleshores que va escoltar les detonacions i els crits, i quan va tornar a la plantació es va trobar els dos cadàvers. Tot i que inicialment el pres va relatar que Magentí li havia dit que el seu fill va disparar la parella per l'esquena, avui no ha sabut precisar aquest extrem.

El reclús, però, sí que concretat que l'única implicació que li va reconèixer el detingut va ser haver ajudat el fill a desfer-se dels cadàvers. Segons el pres, Magentí va accedir a carregar amb les culpes perquè el seu fill el coaccionava dient-li que li devia (ja que al 1997 havia mort la seva mare a trets).

El pres ha reiterat que el detingut li va explicar que havien enfonsat els cossos. Però que no sabia com ho havien fet per transportar-los fins al lloc on van decidir desfer-se'n (si els van carregar al cotxe o bé els van transportar en caiac). Per últim, el reclús ha declarat que no havia rebut cap mena de compensació ni de benefici dins el centre penitenciari per haver explicat allò que Magentí va dir-li durant aquella primera nit que van compartir cel·la.



Crits i trets

A més del pres, aquest dimecres també han passat pel jutjat de Santa Coloma tres dels habitants del pantà. Dos d'ells, que resideixen al Mas Llomà, han reiterat que a finals d'agost van escoltar crits –un ha precisat que eren d'un home i una dona- acompanyats de diversos trets. Després, tot va quedar en silenci.

Els dos habitants del mas han declarat que en aquella època, fora de temporada de cacera, no era habitual sentir dispars al pantà. També han dit que els trets van fer un so sec, i que van pensar-se que podrien ser d'una arma curta (com si algú fes tir al plat o bé disparés a la zona de la pedrera).

Per últim, un d'aquests dos testimonis també ha relatat que, durant els caps de setmana, veuen més gent passejant pel pantà. En concret, ha dit que pels voltants del Mas Llomà, solen trobar-se amb quatre o cinc persones.

El tercer dels habitants del pantà és un home que viu pels voltants del mas i que el dia dels crims es trobava pescant. Avui, davant del jutjat, ha relatat que va sentir diversos trets. Però a diferència dels altres dos testimonis, també ha afegit que no era estrany escoltar dispars fora de temporada de cacera.