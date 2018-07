Desarticulat un grup amb membres a Lloret que estafava per internet

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup criminal que estafava per internet amb la venda fictícia de mòbils. Operaven des de tres punts del país: Mediona (Barcelona), Vinaròs (Castelló) i Lloret de Mar. El grup estava constituït per 22 persones de nacionalitat espanyola i un cap de nacionalitat romanesa, i haurien obtingut un benefici econòmic d'uns 50.000 euros. Es van detenir sis persones en aquestes poblacions que haurien comès almenys 69 estafes que se'ls imputen. També se'ls acusa de 25 fets delictius d'usurpació d'identitat i 35 delictes de falsificació de document mercantil i de pertànyer a un grup criminal. Una de les principals dificultats de l'operatiu va ser localitzar les residències habituals dels integrants del grup, ja que vivien ocupant habitatges, no s'empadronaven a cap localitat concreta i anaven canviant de domicili.



En pàgines de compravenda

L'estafa consistia a posar anuncis totalment ficticis de venda de terminals de telefonia mòbil d'alta gamma (telèfons intel·ligents) a uns preus inferiors als del mercat. Els anuncis s'introduïen en pàgines web de compravenda. Les persones que estaven interessades a comprar els dispositius es posaven en contacte amb els responsables que apareixien als anuncis. S'acordava una quantitat i se'ls facilitava un compte bancari on efectuar l'ingrés. Els pagaments es feien a través de transferències i l'ingrés en caixers.

Els números de compte havien estat obtinguts prèviament pels membres del grup d'altres terceres persones que actuaven com a «mules». El comprador feia el pagament però el mòbil no li arribava mai.