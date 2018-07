Deu propostes passen a votació final als Pressupostos Participatius de Santa Coloma de Farners

Les 198 propostes presentades als Pressupostos Participatius 2018 de Santa Coloma de Farners han quedat reduïdes a una desena després de la celebració d´un taller participatiu, aquest dimarts a la biblioteca Joan Vinyoli. El taller va servir per escollir les deu propostes finals que es portaran a votació per decidir en què invertir els 100.000 euros dels que són els segons pressupostos participatius de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Aquestes són les propostes més ben puntuades en el taller:



1. Construir una mulassa (figura de mula de bestiari popular) per incorporar una nova figura de bestiari popular per a la festa major.



2. Renovar els jocs infantils de la plaça de la Pau i instal·lar una tanca perimetral.



3. Instal·lar elements reductors de velocitat en punts estratègics de la urbanització Santa Coloma Residencial per millorar la seguretat dels vianants.



4. Construir un skatepark amb zona de trucs, banyera, etc. a la zona de darrera del Mercadona. Adequar el terreny i instal·lar-hi bancs, papereres i punts de llum.



5. Regular el trànsit i millorar la seguretat a la cruïlla entre els carrers Moragas i Ponent.



6. Adquirir un equip de so complert per poder realitzar concerts i esdeveniments musicals de petit i mitjà format. Facilitaria que les entitats poguessin realitzar esdeveniments d´aquestes característiques, ja que actualment suposa un gran esforç econòmic llogar aquests equips.



7. Adequar l´espai i instal·lar aparells de gimnàstica i de salut a la zona de la font de l´Alemany, a Santa Coloma Residencial.



8. Substituir l´enllumenat actual del camp de futbol per focus LED que millorin la il·luminació i siguin més eficients des del punt de vista energètic.



9. Pavimentar la vorera de l´avinguda Salvador Espriu per millorar l´accessibilitat dels vianants.



10. Construir i marcar carrils per practicar l´atletisme amb paviment de sauló al costat de la piscina coberta del pavelló Els Saioners, i instal·lar-hi punts d´enllumenat.



Del total de 198 propostes rebudes, es va fer un primer filtratge descartant les que no eres vàlides, per falta de dades o altres motius i en van quedar 177. Amb aquestes, els serveis tècnics municipals van fer una valoració en què es van descartar aquelles que no són competència de l'Ajuntament, que no compleixen la legalitat, que sobrepassen el pressupost, etc. i, havent agrupat les que eren repetides, finalment en van quedar 32. Aquestes 32, dividides en tres blocs -zones verdes, places i parcs; mobilitat, via pública i accessibilitat; i equipaments i instal·lacions-, són les que es varen votar finalment aquest dimarts en el taller participatiu per tal que en quedessin únicament 10.



El taller es va realitzar conjuntament entre una seixantena de persones, ciutadans de Santa Coloma de Farners i els membres de la comissió permanent del Consell de Poble, que van assistir-hi. Es va desenvolupar de forma col·lectiva mitjançant una dinàmica participativa de caràcter grupal: es van formar 10 grups de discussió aleatoris i es van consensuar les propostes escollides. Cada grup decidia puntuar de l'u al deu les diferents opcions presentades, i les 10 més votades finalment, totes les quals van rebre una puntuació mínima d'un 5 per cada grup, són les finalistes. Segons explica la regidora de Participació Ciutadana, Carme Dilmé, el taller "ha estat tot un èxit, a més a més d'haver-hi més gent que l'any passat, tothom ha participat molt i molt, han vingut amb moltes ganes de ser constructius".



A partir d´ara s´elaborarà un projecte per a cadascuna de les deu propostes i es portaran totes a votació, la propera tardor. A la votació final, hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Santa Coloma de Farners i ho podrà fer de forma presencial a través d´urnes o bé mitjançant una aplicació mòbil. L'objectiu principal d'aquest procés participatiu és implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels recursos públics i generar un treball conjunt i una corresponsabilitat entre la ciutadania, els tècnics i els polítics, alhora que s'identifiquen les principals necessitats del municipi.