Sils Celebren el 25è Sopar Gastronòmic Local

Sils va celebrar, dissabte passat, el 25è Sopar Gastronòmic Local, un dels esdeveniments més tradicionals i populars que es porta a terme a la localitat. En total, hi van assistir unes 300 persones i es van elaborar una seixantena de cassoles de les quals la meitat eren de peix i la resta, de carn. Aquests plats –que se sortegen– anaven acompanyats d'uns primers, fruita i dolços. Després de l'àpat, els assistents van poder gaudir d'una sessió de ball a les Pistes Esportives i no al pavelló com s'havia fet en els darrers anys.