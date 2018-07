Rebenta el dipòsit de gasoil d'un camió a Santa Coloma

Combustible escampat per tot el carrer Moragas de Santa Coloma de Farners. Aquest és el panorama amb el qual es van trobar els veïns d'aquesta via després que un camió de gran tonatge perdés part del seu combustible.

Segons va explicar el regidor d'Obres, Manel Barroso, els fets van tenir lloc ahir cap a dos quarts d'onze del matí quan, en accedir al carrer Moragas, el camió, de 17 metres de llargària, va topar amb una pilona que va foradar el dipòsit amb capacitat per a 700 litres de combustible.

En total, es van vessar uns 100 litres de gasoil, que es van escampar per tota la via. Una part també es va filtrar per la xarxa de clavegueram.

Fins al lloc es van desplaçar una unitat química, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i tres patrulles de la policia local. Els agents policials, que van ser els primers d'arribar, van intentar tapar el dipòsit per aturar el vessament, però el gasoil va seguir fluint. Davant aquesta situació, alguns veïns de la zona van portar bidons on recollir la resta del combustible del dipòsit.

Per la seva part, i després de tallar el carrer, els Bombers van procedir a escampar sepiolita per la via colomenca per tal d'absorbir les restes de gasoil.

Paral·lelament, un equip de tècnics d'Aigües Colomenques es va traslladar fins a aquest carrer per avaluar la situació i van inspecció l'estat del clavegueram per si calia aturar la depuradora. «Per sort, no ha calgut arribar a aquest punt», va detallar Barroso. El camió, que obstruïa la via, va haver de ser evacuat amb una grua i cap a tres quarts de dues del migdia es va poder reobrir a la circulació.

Està previst que avui al matí es reprenguin les tasques de neteja, per tal de recollir la sepiolita i deixar el carrer en el seu estat habitual.