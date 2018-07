Un carregador de mòbils alimentat amb energia solar a Lloret

Podria semblar un fanal modern per il·luminar una vorera o una palmera en forma de dutxa. Però no. No és niuna cosa ni l'altra. Al paisatge urbà de Lloret de Mar hi ha aparegut un nou element. Es tracta d'un estri que funciona com a carregador de telèfons mòbils i que està alimentat amb energia solar. És nova acció inspirada en el pla operatiu de l'Ajuntament de la Selva Marítima, en les propostes de sostenibilitat i polítiques de noves tecnologies i ciutats intel·ligents. Està al passeig del mar, a tocar de l'edifici consistorial. A qui se li acabi la bateria, ja sap on podrà recarregar l'aparell.