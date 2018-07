L'alcalde de Vidreres reclama un radar de tram i actuacions "urgents" per millorar la seguretat de la C-63

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha reclamat a la Generalitat que instal·li un radar de tram i faci actuacions "urgents" per millorar la seguretat de la carretera C-63. Sobretot, entre el polígon de Vidreres i l'entrada del túnel que porta cap a Lloret (el tram on aquest dissabte hi ha hagut el xoc mortal). Camps assegura que el radar dissuadirà aquells conductors que corren massa en un tram on la limitació màxima s'estén entre els 60 i 80 quilòmetres per hora. L'alcalde, però, també afirma que cal dur a terme millores a la calçada, perquè els qui viuen a les urbanitzacions que hi ha a banda i banda (Terrafortuna, Puigventós o Aiguaviva Park) "es troben amb situacions de perill" quan volen entrar o sortir de la C-63. A més, Jordi Camps demana al Departament de Territori que rescati el projecte històric de variant que enllaçaria Maçanet de la Selva amb Lloret de Mar passant per darrere d'aquestes urbanitzacions.

Jordi Camps assegura que la C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar és una carretera "perillosa". Sobretot, perquè fins arribar al túnel que hi ha a prop d'Aiguaviva Park, la calçada és sinuosa i connecta amb les urbanitzacions que hi ha a banda i banda (com Terrafortuna o Puigvistós). Camps diu que "segurament, cada dia, molts veïns es troben amb situacions de perill" quan han de sortir de la C-63 o entrar-hi.

A més, l'alcalde de Vidreres recorda que, durant els mesos d'estiu, el trànsit a la C-63 s'incrementa exponencialment per l'arribada de turistes. "Entre juny i setembre, més del 60% dels vehicles que van cap a Lloret hi passen", explica Jordi Camps.

Per això, després del xoc frontal que ha acabat amb la vida de quatre joves, l'alcalde demana al Departament de Territori que hi faci millores "urgents". Per una banda, reclama que s'instal·li un radar de tram entre la sortida de Vidreres i el túnel de Lloret, una zona on les velocitats màximes van entre els 60 i els 80 quilòmetres per hora.

"Ho proposarem a la Generalitat i demanarem explícitament que no sigui un radar fixe; perquè sinó, la gent frenarà abans d'arribar-hi però després tornarà a córrer", indica l'alcalde. "Amb un radar de tram ens assegurarem que els cotxes mantinguin una velocitat constant; si superen el límit, els hi arribarà la multa", diu Jordi Camps.

Nova variant



En paral·lel, l'alcalde també reclama millores a la calçada per evitar que els veïns de les urbanitzacions hagin de creuar el sentit contrari de la C-63 quan vulguin fer girs a l'esquerra. "Haurem de parlar de la possibilitat de posar-hi un tercer carril allà on hi hagi encreuaments per garantir la seguretat", ha dit Jordi Camps.

A més, l'alcalde també vol que el Departament rescati el projecte històric d'una variant que enllaçaria Maçanet de la Selva amb Lloret de Mar, i que passaria per darrere de les urbanitzacions. "D'aquesta manera, el trànsit que anés a Lloret passaria per aquesta nova carretera i desapareixeria també el perill", ha conclòs Camps.