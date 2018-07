Més de 500 hotels de Lloret, Blanes i Tossa se sumen a la campanya d'Ecovidre

Més de 500 establiments hostalers de Tossa de Mar, Blanes i Lloret competeixen, al llarg d'aquest estiu, per convertir-se en el que més vidre recicla, després d'adherir-se a la campanya «pren nota, recicla vidre» impulsada per l'entitat sense ànim de lucre Ecovidre i l'Agència Catalana de Residus. En total, hi participaran 506 establiments de la Selva marítima que poden seguir la seva posició en el rànquing a través d'una pàgina web. Els locals més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i que assoleixin major puntuació, rebran com a premi una classe magistral amb un xef reconegut amb tres estrelles Michelin.

Aquesta campanya va ser presentada el mes de juny a Lloret de Mar, i hi van participar: el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost; l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat; el regidor de Medi ambient de Tossa de Mar, Francesc Nadal; el tinent d'alcalde de Blanes, Nicolás Laguna; i el director d'operacions Ecovidre, José Fuster, entre altres personalitats.

Aquesta campanya està inclosa dins un pla integral que l'entitat sense ànim de lucre ha iniciat amb l'objectiu d'incrementar el reciclatge dels envasos de vidre als establiments hotelers de la costa mediterrània. Per tal de mobilitzar els professionals del sector, Ecovidre està realitzant més de 2.000 visites d'informació i sensibilització durant l'estiu. A més, l'entitat ha instal·lat un total de 29 nous contenidors i ha entregat uns 500 cubells per facilitar el transport dels residus d'envasos de vidre.

També s'han decorat 29 contenidors: 25 a Lloret de Mar i quatre a Tossa de Mar, amb motius estiuencs, que convidin els veïns d'aquestes localitats a abocar-hi envasos. Als municipis que superin el repte d'incrementar el reciclatge d'envasos de vidre, l'entitat els atorgarà un reconeixement.

Durant l'acte de presentació fet el juny, es va recordar que l'estiu es considera una època fonamental per incrementar el reciclatge d'envasos de vidre.

L'impacte del turisme i l'augment poblacional, així com l'increment del consum en el sector hostaler, suposen que al llarg d'aquest període es recicli aproximadament el 30% dels residus d'envasos de vidre que es fa al llarg de tot l'any. Per això, es va assenyalar que la col·laboració del sector turístic és clau, ja que aquests establiments generen gairebé el 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús.