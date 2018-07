Adeu a les vies del Far West

trajecte caldes-maçanet de la selva. Des del mes d'abril, cada nit, a l'estació de Caldes, una vintena de persones treballen per renovar la via que uneix aquest poble amb Maçanet. És una obra que causarà afectacions a partir del setembre.

reballar sense descans i quan tothom dorm. Això és el que fan de nit una vintena de treballadors d'Adif a l'estació de Caldes de Malavella on, des del mes d'abril, realitzen treballs per renovar i modernitzar les vies de tren que uneixen aquesta localitat amb la de Maçanet de la Selva. Part de les vies principals, ja tenen més de 40 anys de vida i les secundàries, fetes amb travesses de fusta, semblen sortides del plató d'una pel·lícula ambientada en el Far West.

A l'estació caldenca, la jornada laboral per aquests treballadors especialitzats comença, com a molt aviat, a dos quarts d'onze de la nit, quan la majoria de veïns de la localitat sopen, miren la televisió o dormen. Segons explica a Diari de Girona el cap d'àrea de manteniment d'Adif a Barcelona, Carlos Sarabia, el motiu d'aquest horari nocturn és que cal tallar una de les vies perquè la maquinària pugui treballar, de manera que no es vol interferir en la circulació diürna dels trens.

Actualment, aquestes feines estan consistint a renovar les vies secundàries. Cada nit es retiren 200 metres de via, es desmunten les travesses de fusta i es classifiquen en funció de si es poden aprofitar o no. Paral·lelament, i també per trams, es canvia el balast i els raïls de les vies principals.

En total, s'actuarà en 35 quilòmetres de via -catorze de doble via- sense tenir en compte les secundàries. En aquest sentit, Sarabia detalla que el nou rail està fet per adaptar-se a l'ample de via internacional i que permetrà més fiabilitat perquè es trencarà menys; comoditat per al passatger, ja que els vagons es mouran menys; i més velocitat, ja que no hi haurà limitacions. I és que, segons assegura Adif, l'objectiu final d'aquesta renovació és precisament elevar la velocitat i retallar el temps dels viatges.

Per fer possible aquesta modernització caldran unes 3.500 tones de rail, 43.000 travesses i 40.000 metres cúbics de balast que arriben en tren fins a l'estació de Caldes. El cost total de l'obra està pressupostat en 17,2 milions d'euros i el termini d'execució final està fixat en tres anys.

Sarabia explica també que el canvi de travesses de les vies principals començarà a mitjans de setembre i s'allargarà durant uns cinc mesos. Un temps durant el qual els viatgers notaran afectacions en la durada del viatge. Concretament, de sis minuts més cada dia, de dilluns a diumenge. Per això, a partir del setembre, els horaris es modificaran per sumar-hi aquests sis minuts extra. Tot i això, Adif especifica que no hi haurà cap parada afectada i que la modificació horària es fa per un tema de seguretat.

Aquesta primera part de l'obra de l'últim tram gironí que quedava per renovar està previst que finalitzi el segon semestre del 2019. Llavors serà el torn de la renovació de les catenàries -l'obra es licitarà en breu- i per finalitzar, de la senyalització.

Mentrestant, els especialistes seguiran treballant a Caldes, nit rere nit i faci el temps que faci, per acomiadar les vies del segle passat i poder donar la benvinguda al tren del futur.

Un esforç que, de moment, ja és visible cada dia, quan a les sis del matí el sol comença a treure el cap per l'horitzó, s'apaguen els llums a l'estació i Caldes comença a despertar. Com si tot plegat fos cosa de la màgia.