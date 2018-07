Santa Coloma escull deu propostes finals per als pressupostos participatius

Santa Coloma ja ha escollit les deu propostes finalistes a votar, entre les 198 presentades, en els segons pressupostos participatius que se celebren a la localitat i en els quals enguany, s'inverteixen 100.000 euros. Segons va informar l'Ajuntament, les finalistes van ser escollides en un taller participatiu que es va fer dimarts a la biblioteca Joan Vinyoli.

Entre les més destacades s'hi troben les propostes per construir una mulassa per incorporar una nova figura de bestiari popular per a la festa major, renovar els jocs infantils de la plaça de la Pau i instal·lar una tanca perimetral, instal·lar elements reductors de velocitat en punts estratègics de la urbanització Santa Coloma Residencial per millorar la seguretat dels vianants; construir un skatepark a la zona de darrera del Mercadona i adequar el terreny i instal·lar-hi bancs, papereres i punts de llum; regular el trànsit i millorar la seguretat a la cruïlla entre els carrers Moragas i Ponent o adequar l'espai i instal·lar aparells de gimnàstica i de salut a la zona de la font de l'Alemany, a Santa Coloma Residencial.

El taller es va realitzar conjuntament entre una seixantena de persones, ciutadans de Santa Coloma de Farners i els membres de la comissió permanent del Consell de Poble, que van assistir-hi. Es va desenvolupar de forma col·lectiva mitjançant una dinàmica participativa de caràcter grupal: es van formar 10 grups de discussió aleatoris i es van consensuar les propostes escollides.

Cada grup decidia puntuar de l'1 al 10 les diferents opcions presentades, i les 10 més votades –totes les quals van rebre una puntuació mínima d'un 5 per cada grup– han resultat les finalistes. «Ha estat tot un èxit, a més d'haver-hi més gent que l'any passat tothom hi ha participat molt i molt, han vingut amb moltes ganes de ser constructius», va valorar la regidora de Participació Ciutadana, Carme Dilmé.

A partir d'ara s'elaborarà un projecte per a cadascuna de les deu propostes i es portaran totes a votació, la propera tardor. A la votació final hi podrà participar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Santa Coloma de Farners i ho podrà fer de forma presencial a través d'urnes o bé mitjançant una aplicació mòbil.