Adverteixen els veïns de Breda que caçar orenetes està prohibit per llei

La Guàrdia Municipal de Breda ha advertit els veïns de la localitat que caçar orenetes es pot sancionar amb multes de fins a 20.000 euros, ja que són una espècie protegida. A través d'un comunicat, la Guàrdia Municipal fa aquest avís davant «d'algun incident» relacionat amb aquesta pràctica.

Per això, el cos policial recorda que les orenetes són una espècie protegida de la fauna salvatge autòctona, segons la llei 22/2003 de la Generalitat de Catalunya, de protecció dels animals i, per tant, està prohibit caçar-les, provocar mal a l'animal, així com la seva manipulació i/o destrucció. La mateixa llei preveu sancions de fins a 20.000 euros per als infractors.

La Guàrdia Municipal també precisa que en cas de patir alguna incidència amb orenetes o nius d'aquestes, els veïns han d'evitar actuar per iniciativa pròpia i avisar, preferentment, els Agents Rurals.