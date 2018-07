Mà ferma de l'Ajuntament d'Amer contra els veïns incívics amb els residus

Calaixeres, matalassos, finestres, o cadires són només alguns dels objectes que han aparegut, en les darreres setmanes, als contenidors de rebuig d'Amer. Un comportament que l'Ajuntament ha decidit denunciar a les xarxes socials amb la finalitat de posar-hi punt i final. «Hem pensat que si ho fèiem públic, potser la gent prendria consciència de la importància de separar residus i d'utilitzar la deixalleria», va valorar ahir l'alcaldessa de la localitat, Maria Rosa Vila, qui va recordar que aquest equipament està obert matí i tarda cada dia de la setmana menys el diumenge. Amer comparteix la nova deixalleria supramunicipal, que es va inaugurar el mes de febrer, amb Anglès i la Cellera de Ter, on està instal·lada.

La batllessa també va ressaltar que l'Ajuntament disposa d'un servei que un cop a la setmana, i amb previ avís, recull els residus domèstics a davant de casa del sol·licitant. «Tal com ho veiem, són trastos que la gent es vol treure de sobre el mateix dia i que podrien portar a la deixalleria amb el cotxe, però que escullen deixar-ho al primer lloc que troben», va lamentar Vila, qui va assegurar que falta «sensibilització». En aquest sentit, l'alcaldessa va subratllar que aquest comportament provocarà que s'hagin de destinar més recursos en la neteja. «Som un poble petit amb un pressupost ajustat, i si necessitem més recursos, haurem d'apujar impostos», va precisar Vila qui va afegir que «el que fa mal és que acabin pagant justos per pecadors». De moment, des de l'Ajuntament ja s'ha avisat als veïns que continuaran treballant per aconseguir un «poble net» i que obriran bosses de brossa «fins que aquest incivisme s'acabi». A més, alerten del perill que comporta deixar aquests objectes al carrer, sobretot pels infants, i dels problemes de salubritat que poden generar. En cas d'enxampar-se el responsable d'aquesta pràctica incívica, el consistori alertaria l'empresa Nora Serveis Municipals, que gestiona la neteja del municipi. Aquesta empresa té participació pública del Consell Comarcal de la Selva i privada. Per això seria l'ens comarcal, qui s'encarregaria de tot el procés sancionador, des de l'obertura de l'acta d'inspecció fins al pagament de la multa.

Les sancions que s'apliquen en aquests casos són d'un mínim de 400 euros dels quals se'n bonifiquen la meitat si l'infractor reconeix la falta. Si es tracta d'una empresa o d'un cas de reincidència, la sanció seria molt més elevada.

El Consell Comarcal de la Selva (CCS) també va destacar que el seu model infractor en casos de residus és pioner a Catalunya.