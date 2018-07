va aconseguir recaptar 1.500 euros que es destinaran a la campanya «pels valents» contra el càncer infantil. L'actuació es va dur a terme dissabte a la nit al teatre municipal i hi van assistir unes 200 persones. Organitzat per la policia local, la campanya té com a objectiu la creació del centre oncològic infantil més gran d'Europa a Barcelona.