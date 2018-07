El jutge imposa una fiança de 460.000 euros al detingut pel doble crim de Susqueda per cobrir possibles responsabilitats

El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha imposat una fiança de 460.000 euros al detingut pel doble crim de Susqueda (Selva). El jutge dona un dia de marge a Jordi Magentí perquè faci efectiu el pagament o, en cas contrari, li embargarà els bens. L'objectiu de la fiança és cobrir les possibles indemnitzacions a la família de les dues víctimes.

La interlocutòria destaca que Magentí no té bens al seu nom, i assenyala que l'únic ingrés que disposa és la pensió que rep i que l'acusat dona íntegrament a la seva parella. Per això, el jutge considera "imprescindible" prendre aquesta mesura cautelar, i recorda que en cas de sentència absolutòria la quantitat que li sigui embargada se li retornaria. El jutge satisfà així la petició de la Fiscalia que havia sol·licitat una fiança per fer front a la responsabilitat civil, però rebaixa en 20.000 euros la quantitat exigida pel ministeri públic que s'enfilava als 480.000 euros.