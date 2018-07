Liciten la redacció del projecte per acabar la depuradora de Can Carbonell

Liciten la redacció del projecte per acabar la depuradora de Can Carbonell Caldes de Malavella

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte constructiu per finalitzar les obres de la depuradora i col·lectors de la urbanització de Can Carbonell de Caldes de Malavella. Amb un pressupost de 43.500 euros, els interessats podran presentar les ofertes fins al 7 de setembre.

Segons va informar ahir aquest ens, les obres del sistema de sanejament de Can Carbonell, en concret l'obra civil de la planta depuradora, estan parcialment executades, ja que les obres s'havien iniciat, però els treballs es van haver d'aturar davant la necessitat de redactar un projecte constructiu per a encaixar un nou traçat del col·lector amb la nova carretera C-35. La nova actuació haurà de contemplar, per una banda, les necessitats de sanejament actuals i futures del nucli de Can Carbonell i, per l'altra, la compatibilitat tècnica de les conduccions amb la nova carretera. Actualment, el municipi de Caldes de Malavella disposa d'una depuradora en servei, que està activa des de 1994 i que depura les aigües residuals del municipi i els nuclis d'El Llac del Cigne, Aigües Bones i el Veïnat d'Israel.